Kia Rio возглавила рейтинг подержанных иномарок в России

В России корейская Kia Rio стала самой популярной подержанной иномаркой. Анализ цен на вторичном рынке показал, что седан Kia Rio 2021 года с пробегом 45,7 тысячи километров можно приобрести в шоуруме Peleton за 1 миллион 725 тысяч рублей. Хетчбэк Kia Rio X, представленный в автосалоне Favorit Motors, стоит 1 миллион 870 тысяч рублей, сообщает Autonews.

Также в списке популярных моделей оказался Ford Focus. Хетчбэк 2019 года выпуска с пробегом почти 80 тысяч километров доступен в «Автомире» за 1 миллион 333 тысячи рублей. Еще один автомобиль, пользующийся спросом, — Toyota Corolla. Подержанный седан 2022 года, привезённый из ОАЭ, стоит 2 миллиона 245 тысяч рублей. Более старая модель 2019 года с пробегом всего 19 тысяч километров оценивается в 1 миллион 960 тысяч рублей.

Toyota Camry также занимает значительное место на вторичном рынке. В «Германике» продаётся модель 2020 года с пробегом 83 тысячи километров за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В другом автосалоне, «БорисХоф», седан 2019 года стоит 2 миллиона 276 тысяч рублей, а модель 2014 года с пробегом 154 тысячи километров предлагается за 1 миллион 772 тысячи рублей.

После экономических изменений последних лет российский авторынок продолжает адаптироваться к новым условиям. Несмотря на высокие цены, спрос на автомобили не снижает своей динамики. В 2023 году продажи подержанных автомобилей в России увеличились на 17% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о росте интереса к этим машинам.

Одной из ключевых тенденций является рост популярности китайских автомобилей. На фоне дефицита новых машин и ограниченного предложения зарубежных марок китайские автомобили занимают всё большую долю на рынке. В 2024 году китайские бренды могут занять более половины российского рынка новых автомобилей​.