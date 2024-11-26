ВСУ ударили по автобусу в Новой Каховке кассетными снарядами, пострадавших уже более 20

ВСУ подбили пассажирский автобус в Новой Каховке Херсонской области в тот момент, когда транспорт остановился для высадки людей. Об этом РИА «Новости» рассказал пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

«Враг целенаправленно нанёс удар по пассажирскому автобусу, когда тот подъехал к остановке», — поделился он.

Когда к остановке приехали полицейские и бригада медработников, то украинские дроны попытались подбить и их автомобили. По словам Василенко, несколько машин получили серьёзные повреждения. В военном следственном управлении СК РФ по Объединённой группировке войск подчеркнули, что ВСУ использовали для удара по городу боеприпас с кассетной боевой частью, чтобы ранить как можно больше мирных граждан.

«По обновлённой информации, при обстреле в Новой Каховке пострадал 21 человек, из них двое детей», — сказал он ТАСС.