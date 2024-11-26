ВСУ ударили по автобусу в Новой Каховке кассетными снарядами, пострадавших уже более 20
ВСУ использовали кассетные снаряды для удара по автобусу в Новой Каховке
ВСУ подбили пассажирский автобус в Новой Каховке Херсонской области в тот момент, когда транспорт остановился для высадки людей. Об этом РИА «Новости» рассказал пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
«Враг целенаправленно нанёс удар по пассажирскому автобусу, когда тот подъехал к остановке», — поделился он.
Когда к остановке приехали полицейские и бригада медработников, то украинские дроны попытались подбить и их автомобили. По словам Василенко, несколько машин получили серьёзные повреждения. В военном следственном управлении СК РФ по Объединённой группировке войск подчеркнули, что ВСУ использовали для удара по городу боеприпас с кассетной боевой частью, чтобы ранить как можно больше мирных граждан.
«По обновлённой информации, при обстреле в Новой Каховке пострадал 21 человек, из них двое детей», — сказал он ТАСС.
Напомним, украинские военные нанесли из миномёта удар по Новой Каховке в Херсонской области, снаряд попал в пассажирский автобус, в котором в тот момент находились мирные граждане. Ранее говорилось, что погибло четыре человека, ранения получили 13.
Telegram / Владимир Сальдо