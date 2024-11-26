Новое исследование опровергает теорию Геродота о балканском происхождении армян

Недавнее полногеномное исследование, опубликованное в The American Journal of Human Genetics, поставило под сомнение давно существующую гипотезу о происхождении армян от фригийских поселенцев Балканского региона. Ранее, на основе трудов древнегреческого историка Геродота, утверждалось, что армяне, служившие в персидской армии, использовали оружие, аналогичное фригийскому, что якобы подтверждало их балканские корни. Лингвисты также поддерживали эту теорию, связывая армянский язык с фрако-фригийской ветвью индоевропейских языков.

Однако новое исследование, проведённое международной командой ученых, проверивших геномы современных и древних армян в сравнении с балканскими популяциями, не выявило существенной генетической связи между ними. Для этого исследователи использовали современные методы секвенирования генома, проанализировав полные геномы 57 армян, а также данные о древних и современных геномах Балкан.

«На протяжении истории существующие теории часто воспринимались как неоспоримые факты, однако благодаря новым методам секвенирования и исследованиям древней ДНК мы можем пересмотреть эти идеи, получив более точное научное представление о миграциях и происхождении человеческих популяций», — комментирует Анаит Оганесян, соавтор исследования и преподаватель Тринити-колледжа в Дублине.

Кроме того, результаты исследования развенчали теорию об ассирийском происхождении населения области Сасун на юге Армянского нагорья. Учёные пришли к выводу, что сасуны, вероятно, связаны с земледельцами, прибывшими с территории Леванта после 2100 года до н. э. Эти данные согласуются с ранее полученными результатами в соседних районах, свидетельствующими о крупных миграциях населения на Ближнем Востоке в раннюю бронзовую эпоху.

Исследователи также отметили высокий уровень генетического сходства армянских популяций на востоке, западе и в центре Армянского нагорья. Это открытие подтверждает, что многие предки современных армян, вероятно, обитали в этом регионе ещё в неолитическую эпоху, и их генетическое наследие сохранилось до наших дней.