Нарушение газообмена в лёгких после ковида ведёт к когнитивным проблемам

Учёные из Радиологического общества Северной Америки (RSNA) выявили связь между когнитивными нарушениями и проблемами газообмена в лёгких у пациентов с постковидным синдромом. В эксперименте участвовало 12 человек со средним возрастом 59 лет, которые перенесли коронавирусную инфекцию и жаловались на снижение остроты ума, памяти и затрудненное дыхание.

Для исследования использовалась специализированная система магнитно-резонансной томографии (МРТ), позволяющая одновременно наблюдать за работой легких и мозга. В организм добровольцев вводили небольшое количество ксенона-129, атомы которого помогают обнаруживать даже незначительные повреждения легочной ткани.

Сравнение снимков мозга и легких показало, что нарушения в работе органов дыхания сопровождались уменьшением объёма серого и белого вещества мозга. Чем серьёзнее были сбои в газообмене, тем более выраженными оказывались когнитивные проблемы у пациентов. Также учёные зафиксировали ускорение кровообращения в мозге, что может быть попыткой организма компенсировать недостаток кислорода.

Результаты исследования открывают новые перспективы в лечении постковидного синдрома. Нормализация газообмена в лёгких может стать ключом к восстановлению когнитивных функций у таких пациентов. Однако для подтверждения этих выводов необходимы дальнейшие исследования с большим количеством участников.

Постковидный синдром проявляется у многих людей, перенесших коронавирус, и сопровождается хронической усталостью, выпадением волос, одышкой и обострением хронических заболеваний. Большинство пациентов избавляется от симптомов в первые полгода после выздоровления, однако у некоторых они сохраняются на протяжении нескольких лет. Исследование RSNA показывает, что проблемы с дыханием могут играть ключевую роль в развитии когнитивных нарушений, что открывает новые пути для лечения и реабилитации.