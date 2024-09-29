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29 сентября, 03:08

Препарат «Мир-19» показал эффективность против новых мутаций CoViD-19

ФМБА: Эффективность препарата «Мир-19» подтверждена против варианта ковида XEC

Медицинская эффективность препарата «Мир-19» остаётся на высоком уровне, даже несмотря на появление нового варианта коронавируса XEC. Данная информация была представлена ТАСС пресс-службой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

По данным ФМБА, действие препарата связано с воздействием на высококонсервативный ген SARS-CoV-2, который не подвержен изменениям в результате мутаций вируса. Это обеспечивает «Мир-19» возможность бороться с новой версией коронавируса, что является значительным достижением в области медицины.

Разработанный учёными ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России «Мир-19» действует за счёт подавления репликации вируса внутри клеток. Препарат вводится ингаляционно, используя медицинские небулайзеры, что позволяет достичь более эффективного воздействия на организм пациента.

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Напомним, вариант ковида XEC впервые выявили этим летом в Германии, после его нашли на территории ещё нескольких стран Европы, Северной Америки и Азии. Самые ранние случаи заболевания этим подвидом относят к маю 2024 года, однако образцы XEC оказались в международной базе данных GISAID только в сентябре. По мнению врачей, новый штамм ковида очень похож на сезонную простуду.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yuliia Markova

Кирилл Сосновских
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