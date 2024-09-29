Препарат «Мир-19» показал эффективность против новых мутаций CoViD-19

Медицинская эффективность препарата «Мир-19» остаётся на высоком уровне, даже несмотря на появление нового варианта коронавируса XEC. Данная информация была представлена ТАСС пресс-службой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

По данным ФМБА, действие препарата связано с воздействием на высококонсервативный ген SARS-CoV-2, который не подвержен изменениям в результате мутаций вируса. Это обеспечивает «Мир-19» возможность бороться с новой версией коронавируса, что является значительным достижением в области медицины.

Разработанный учёными ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России «Мир-19» действует за счёт подавления репликации вируса внутри клеток. Препарат вводится ингаляционно, используя медицинские небулайзеры, что позволяет достичь более эффективного воздействия на организм пациента.