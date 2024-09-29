Препарат «Мир-19» показал эффективность против новых мутаций CoViD-19
ФМБА: Эффективность препарата «Мир-19» подтверждена против варианта ковида XEC
Медицинская эффективность препарата «Мир-19» остаётся на высоком уровне, даже несмотря на появление нового варианта коронавируса XEC. Данная информация была представлена ТАСС пресс-службой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
По данным ФМБА, действие препарата связано с воздействием на высококонсервативный ген SARS-CoV-2, который не подвержен изменениям в результате мутаций вируса. Это обеспечивает «Мир-19» возможность бороться с новой версией коронавируса, что является значительным достижением в области медицины.
Разработанный учёными ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России «Мир-19» действует за счёт подавления репликации вируса внутри клеток. Препарат вводится ингаляционно, используя медицинские небулайзеры, что позволяет достичь более эффективного воздействия на организм пациента.
Напомним, вариант ковида XEC впервые выявили этим летом в Германии, после его нашли на территории ещё нескольких стран Европы, Северной Америки и Азии. Самые ранние случаи заболевания этим подвидом относят к маю 2024 года, однако образцы XEC оказались в международной базе данных GISAID только в сентябре. По мнению врачей, новый штамм ковида очень похож на сезонную простуду.
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