Запашный подал иск о защите репутации из-за слов об аморальном чудовище

В суд столицы был подан иск известного дрессировщика и генерального директора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдуарда (Эдгарда) Запашного о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала судов общей юрисдикции города Москвы.

Как следует из материалов, в телеграм-канале «Цирковые» публикуются ложные и клеветнические материалы, которые, по мнению истца, создают у читателей образ порочного человека, сексиста и аморального существа. Пока суд решил приостановить рассмотрение иска из-за процессуальных нарушений.

Ранее в суд столицы поступило исковое заявление к Запашному от главы «Альянса защиты животных» Юрий Корецких, в котором указывается, что он распространил в мессенджере недостоверные и порочащие истца сведения.

«Определением от 26.11.2024 производство по делу приостановлено в связи с назначением судебной лингвистической экспертизы», — добавили в канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Обстановка между Запашным и Корецкими начала накаляться ещё в феврале 2024 года. Зоозащитник разместил в своих социальных сетях видео, на котором видно, как, предположительно, братья Запашные избивают тигров в цирке на проспекте Вернадского в Москве. В ответ на это Запашный опубликовал сообщение с заголовком «Враги внутри России», в котором утверждал, что Корецких «открыто признает свою связь с «Правым сектором»*, пишет ТАСС.

Ранее актриса Дарья Сагалова отсудила у московского Театра на Мельникова 23 тысячи рублей. Звезда сериала «Счастливы вместе» подписала с театром договор на аренду площадки за 300 тысяч рублей для проведения четырёхчасового мероприятия своей детской студии. Однако учреждение потребовало ещё денег, после чего Сагалова обвинила театр в мошенничестве и подала на него в суд.