Виноват секс: Учёные пролили свет на тайну вымирания неандертальцев

Исчезновение неандертальцев, наших древних родственников, остается одной из загадок истории. Новая гипотеза, предложенная учёными Университета Экс-Марсель, предполагает, что причиной их вымирания могла стать сексуальная связь с предками Homo Sapiens, пишет издание Ancient Origins. Исследователи полагают, что такие контакты могли привести к генетическим проблемам, которые негативно сказались на репродуктивных способностях неандертальцев.

Основным фактором, который мог способствовать вымиранию, стала гемолитическая болезнь плода и новорожденного. Это заболевание, вызванное несовместимостью генетического материала, могло прогрессировать с каждой новой беременностью, снижая шансы на успешное размножение. Учёные обнаружили, что неандертальцы имели высокую предрасположенность к этой болезни, что подтверждается генетическими исследованиями.

Согласно данным издания Ancient Origins, взаимодействие между неандертальцами и Homo Sapiens было настолько распространено, что ДНК современных европейцев и азиатов до сих пор содержит от 1% до 3% генетического материала неандертальцев. Однако африканцы не имеют следов скрещивания, что указывает на географическое ограничение этих контактов.

Важную роль в вымирании неандертальцев могли сыграть и другие факторы. Например, лингвистический барьер и различия в строении голосового аппарата затрудняли коммуникацию между видами. Кроме того, физические различия, такие как мощная надбровная дуга у неандертальцев, также могли влиять на взаимодействие.

Интересно, что несмотря на эти различия, неандертальцы обладали развитой культурой и технологическими навыками. Они создавали каменные орудия, имели абстрактное мышление и даже практиковали медицину, что подтверждается археологическими находками.

Однако, несмотря на все свои достижения, неандертальцы не смогли выдержать конкуренцию с более адаптивными Homo Sapiens. Их энергетически затратный организм и меньшая выносливость в условиях голода также могли сыграть свою роль в их исчезновении.