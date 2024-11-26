Итальянские оперные исполнители Фабио Андреотти, Мауро де Сантис и Джанлука Паганелли впервые выступили в Крыму, представив программу, включающую произведения из классических опер. Их приезд на полуостров стал не только культурным событием, но и поводом для обсуждения роли русской культуры в современном мире, сообщают РИА «Новости».

На пресс-конференции в Симферополе Фабио Андреотти подчеркнул, что, несмотря на сложные времена, связанные с пропагандой и санкциями, отменить русскую культуру невозможно. «Мы живём во времена пропаганды. Но мы не можем отменить культуру. И наше положение очень сложное: с одной стороны у нас правительство, с другой — народ, а с третьей — история. И существует блок со стороны Европы. Но мы не можем забыть Достоевского, Толстого, Чайковского», — заявил Андреотти.

Концерты в Симферополе, Ялте и Севастополе прошли с триумфом, вызвав оживлённые отклики у крымской аудитории. Зрители смогли насладиться не только классическими произведениями, но и современными мелодиями, которые, по словам Андреотти, несут в себе идею красоты и нормального взаимодействия между людьми.

Особое внимание на концертах было уделено культурной связи между Крымом и Италией. Андреотти отметил, что знаменитая мелодия «O sole mio» была написана в Крыму, а ария Ленского из «Евгения Онегина», звучащая из уст итальянских певцов, подчёркивает глубокую связь между двумя регионами. Заместитель министра культуры Крыма Андрей Терещенко выразил надежду, что подобные мероприятия станут традицией и помогут укрепить связи между странами.

Итальянские теноры планируют остаться в России до завершения концертного тура и изучить достопримечательности Крыма. Их выступления стали ярким напоминанием о том, что искусство и культура способны преодолевать любые барьеры и объединять людей, несмотря на политические разногласия.