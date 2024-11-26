Поздний ужин: как избежать рисков для здоровья

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова оценила народную рекомендацию «ужин отдай врагу», подтвердив её актуальность с научной точки зрения. Исследования американских и европейских учёных показывают, что приём пищи после 17:00 может негативно влиять на способность организма регулировать уровень сахара в крови, что особенно важно для людей, стремящихся к здоровому образу жизни и контролю веса.

Учёные из Открытого университета Каталонии и Колумбийского университета выяснили, что поздний ужин, составляющий около 45% дневного рациона, ухудшает способность организма усваивать глюкозу. Это связано с тем, что ночью секреция инсулина и чувствительность клеток к нему снижаются из-за циркадного ритма. В результате переедание вечером может стать причиной диабета и набора лишнего веса.

Мансурова в интервью aif.ru подчёркивает: вечерние застолья перегружают пищеварительную систему и могут привести к накоплению лишних калорий. Однако для тех, кто не может поужинать до 17:00 из-за рабочего графика, она предлагает альтернативные решения.

Диетолог советует ужинать не слишком поздно и выбирать лёгкие, полезные блюда. Оптимальным вариантом станет рыба с овощами на пару. Это сочетание продуктов хорошо усваивается организмом и приносит пользу, не перегружая его. Мансурова рекомендует придерживаться принципа «здоровой тарелки»: половина должна быть заполнена овощами и зеленью, а оставшаяся часть – белковыми продуктами и сложными углеводами.

Эксперт отмечает, что здоровый подход к питанию важен для всех, независимо от возраста и образа жизни. Это не только способствует снижению веса, но и помогает поддерживать общее состояние здоровья, улучшая работу пищеварительной системы и уровень сахара в крови. Придерживаясь этих рекомендаций, можно избежать негативных последствий позднего ужина и сохранить энергию на следующий день.