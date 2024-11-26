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26 ноября, 19:02

Медведица из Московского зоопарка получила в подарок моржа и сломала ему рёбра

Медведица из Московского зоопарка получила на День рождения игрушечного моржа

Московский зоопарк отмечает день рождения белой медведицы Айки, ей исполнилось 4 года. Сотрудники внесли в вольер именинницы игрушечного моржа, сделанного из бочки и пожарных рукавов. Айка недолго любовалась подарком и сразу устроила на него «охоту». Уже через пару минут поверженный «морж» упал к её лапам. Зоопарк поделился забавными кадрами. Праздник не обошёлся и без «торта» с рыбкой.

Медведица Айка. Видео © Telegram / Московский зоопарк

«Конечно, для медведицы приготовили торт. Какой же День Рождения без торта? Киперы сделали трёхслойный ледовый десерт. Первый слой – это замороженный мёд с клюквой, брусникой и водой. Второй – это замороженная рыба салака, а также рыбий жир с водой. И финальный слой – овощной. Туда положили варёную свеклу и тёртую сырую морковь», — говорится в тексте.

Медведица родилась в зоопарке Ростова-на-Дону 26 ноября в 2020 года. А в 2023 году её перевезли в Москву, где был создан просторный вольер с бассейном. Как признались ветеринары, Айку балуют игрушками и лакомствами не только по праздникам. Как и всех девочек, её радуют сюрпризами и без повода.

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Ранее сообщалось, что Московский зоопарк прибыл гигантский осьминог — самый крупный вид среди осьминогов, обитающий на северных просторах Тихого океана. Последний раз эти морские обитатели были в зоопарке более десяти лет назад.

Обложка ©

Telegram / Московский зоопарк

Татьяна Миссуми
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