«Лошади у меня есть, попробую»: Лукашенко в Пакистане подарили седло

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок от премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа седло и монету во время официального визита в Исламабад. Фрагмент события опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Лукашенко получил в подарок седло и монету. Видео © Telegram / Пул Первого

Однако Лукашенко приехал в Пакистан не с пустыми руками. Он вручил Шарифу саблю и слуцкий пояс. Кроме этого, белорусский лидер подарил премьер-министру принимающей страны сертификат на два трактора Belarus-1025.3, которые получит местная компания Heavy Industries Taxila.