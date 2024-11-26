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26 ноября, 19:17

«Лошади у меня есть, попробую»: Лукашенко в Пакистане подарили седло

Премьер-министр Пакистана подарил Лукашенко седло и монету

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок от премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа седло и монету во время официального визита в Исламабад. Фрагмент события опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Лукашенко получил в подарок седло и монету. Видео © Telegram / Пул Первого

Однако Лукашенко приехал в Пакистан не с пустыми руками. Он вручил Шарифу саблю и слуцкий пояс. Кроме этого, белорусский лидер подарил премьер-министру принимающей страны сертификат на два трактора Belarus-1025.3, которые получит местная компания Heavy Industries Taxila.

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Ранее Лукашенко заявил, что уже собрано достаточное количество подписей для его участия в президентских выборах. По его словам, собрано 1,5 миллиона голосов при необходимых 100 тысячах. Белорусский лидер отметил, что не ожидал такого количества. Он подчеркнул, что была проделана катастрофическая работа.

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Telegram / Пул Первого

Александра Мышляева
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