«Лошади у меня есть, попробую»: Лукашенко в Пакистане подарили седло
Премьер-министр Пакистана подарил Лукашенко седло и монету
Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок от премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа седло и монету во время официального визита в Исламабад. Фрагмент события опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Лукашенко получил в подарок седло и монету. Видео © Telegram / Пул Первого
Однако Лукашенко приехал в Пакистан не с пустыми руками. Он вручил Шарифу саблю и слуцкий пояс. Кроме этого, белорусский лидер подарил премьер-министру принимающей страны сертификат на два трактора Belarus-1025.3, которые получит местная компания Heavy Industries Taxila.
Ранее Лукашенко заявил, что уже собрано достаточное количество подписей для его участия в президентских выборах. По его словам, собрано 1,5 миллиона голосов при необходимых 100 тысячах. Белорусский лидер отметил, что не ожидал такого количества. Он подчеркнул, что была проделана катастрофическая работа.
Telegram / Пул Первого