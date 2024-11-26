Момент жёсткой аварии с участием двух иномарок в Московском попал на видео
Несколько человек пострадали в жёсткой аварии с двумя авто на юго-западе Москвы
Несколько человек пострадали в результате аварии в городе Московский. По данным Life.ru, всё произошло у торгового центра «Новомосковский».
Момент и последствия аварии в городе Московском. Видео © Life.ru
Всё произошло сегодня вечером. Как рассказали Life.ru, предварительно, чёрный «крузак» нарушил правила дорожного движения и на всей скорости влетел в белый кроссовер. Водителей зажало в машинах, помощь им оказывали очевидцы.
На появившихся в нашем распоряжении кадрах видно, как спасатели эвакуируют пострадавших, после их увозит карета скорой помощи. Характер травм пострадавших и их число неизвестно.
Ранее в Краснодаре в ЖК «Панорама» произошёл пожар по вине пьяного водителя. Очевидцы рассказали, что 30-летний владелец Honda Civic влетел в автомобили, его машина перевернулась и загорелась. В результате происшествия пострадала иномарка самого виновника ДТП и ещё четыре припаркованных автомобиля — два Volkswagen, Mazda и Mitsubishi.
Life.ru