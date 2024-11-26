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26 ноября, 19:08

Момент жёсткой аварии с участием двух иномарок в Московском попал на видео

Несколько человек пострадали в жёсткой аварии с двумя авто на юго-западе Москвы

Несколько человек пострадали в результате аварии в городе Московский. По данным Life.ru, всё произошло у торгового центра «Новомосковский».

Момент и последствия аварии в городе Московском. Видео © Life.ru

Всё произошло сегодня вечером. Как рассказали Life.ru, предварительно, чёрный «крузак» нарушил правила дорожного движения и на всей скорости влетел в белый кроссовер. Водителей зажало в машинах, помощь им оказывали очевидцы.

На появившихся в нашем распоряжении кадрах видно, как спасатели эвакуируют пострадавших, после их увозит карета скорой помощи. Характер травм пострадавших и их число неизвестно.

Число пострадавших в результате ДТП с автобусом под Петербургом выросло до 15
Число пострадавших в результате ДТП с автобусом под Петербургом выросло до 15

Ранее в Краснодаре в ЖК «Панорама» произошёл пожар по вине пьяного водителя. Очевидцы рассказали, что 30-летний владелец Honda Civic влетел в автомобили, его машина перевернулась и загорелась. В результате происшествия пострадала иномарка самого виновника ДТП и ещё четыре припаркованных автомобиля — два Volkswagen, Mazda и Mitsubishi.

Обложка ©

Life.ru

Оксана Попова
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