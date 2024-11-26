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26 ноября, 20:37

«Выбрали мир»: Румыны несказанно рады победе пророссийского кандидата на выборах президента

RT: Румыны увидели в победе Джеорджеску символ пробуждения страны

Кэлин Джеорджеску. Обложка © calingeorgescu.ro

Кэлин Джеорджеску. Обложка © calingeorgescu.ro

Жители Румынии позитивно восприняли победу пророссийского кандидата Кэлина Джеорджеску на президентских выборах. Соцсети заполонили восторженные комментарии о новом национальном лидере, а некоторые и вовсе увидели в итогах голосования символ пробуждения республики.

«С Джеорджеску Румыния выбрала мир», — написал на просторах Всемирной паутины один из юзеров.

«Этот мужчина знает, что такое внешняя политика», — выразил уверенность другой пользователь Сети.

По словам ещё одной местной жительницы, под руководством Клауса Йоханниса Румыния буквально катилась в пропасть. Стоимость продуктов неуклонно росла, молодёжь массово потянулась к наркотикам, а уровень жизни лишь ускорял падение.

«Сегодня же я впервые за последнее время увидела много счастливых лиц», — рассказала она RT.

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Напомним, что Джеорджеску в рамках предвыборной кампании неоднократно выражал симпатию РФ и заверял сторонников, что сотрудничество с Москвой выгодно для Бухареста. Членство Румынии в НАТО не обеспечило стране необходимую защиту, подчёркивал он, а единственный шанс республики справиться с вызовами современности — это российская мудрость.

Илья Пушкарев
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