Жители Румынии позитивно восприняли победу пророссийского кандидата Кэлина Джеорджеску на президентских выборах. Соцсети заполонили восторженные комментарии о новом национальном лидере, а некоторые и вовсе увидели в итогах голосования символ пробуждения республики.

«С Джеорджеску Румыния выбрала мир», — написал на просторах Всемирной паутины один из юзеров.

«Этот мужчина знает, что такое внешняя политика», — выразил уверенность другой пользователь Сети.

По словам ещё одной местной жительницы, под руководством Клауса Йоханниса Румыния буквально катилась в пропасть. Стоимость продуктов неуклонно росла, молодёжь массово потянулась к наркотикам, а уровень жизни лишь ускорял падение.

«Сегодня же я впервые за последнее время увидела много счастливых лиц», — рассказала она RT.