«Выбрали мир»: Румыны несказанно рады победе пророссийского кандидата на выборах президента
RT: Румыны увидели в победе Джеорджеску символ пробуждения страны
Кэлин Джеорджеску. Обложка © calingeorgescu.ro
Жители Румынии позитивно восприняли победу пророссийского кандидата Кэлина Джеорджеску на президентских выборах. Соцсети заполонили восторженные комментарии о новом национальном лидере, а некоторые и вовсе увидели в итогах голосования символ пробуждения республики.
«С Джеорджеску Румыния выбрала мир», — написал на просторах Всемирной паутины один из юзеров.
«Этот мужчина знает, что такое внешняя политика», — выразил уверенность другой пользователь Сети.
По словам ещё одной местной жительницы, под руководством Клауса Йоханниса Румыния буквально катилась в пропасть. Стоимость продуктов неуклонно росла, молодёжь массово потянулась к наркотикам, а уровень жизни лишь ускорял падение.
«Сегодня же я впервые за последнее время увидела много счастливых лиц», — рассказала она RT.
Напомним, что Джеорджеску в рамках предвыборной кампании неоднократно выражал симпатию РФ и заверял сторонников, что сотрудничество с Москвой выгодно для Бухареста. Членство Румынии в НАТО не обеспечило стране необходимую защиту, подчёркивал он, а единственный шанс республики справиться с вызовами современности — это российская мудрость.