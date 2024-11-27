Турция получила согласие США на использование российских ЗРК С-400

Министр обороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что США больше не возражают против использования Анкарой зенитно-ракетных комплексов С-400, приобретённых у России. По его словам, на недавних встречах с американскими партнёрами турецкая сторона отклонила требования, касающиеся этих комплексов, и теперь у Вашингтона нет возражений.

«Мы определили районы, где сможем использовать С-400, всё готово. Нужен только приказ с нашей стороны, и системы будут направлены в эти районы. Комплекс будет развёрнут примерно за 12 часов до состояния, когда мы можем его применять», — сказал Гюлер, слова которого передаёт портал T24.

Напомним, США исключили Турцию из программы F-35 в 2019 году после приобретения Анкарой у России комплексов С-400. Вашингтон опасался, что это может привести к раскрытию секретов истребителей. В некоторых турецких СМИ сообщали, что Анкара может вернуться в программу разработки F-35, если не активирует С-400 или передаст их третьей стороне.