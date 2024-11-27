«Болит всё тело»: Сбитый пьяницей хоккеист «Челмета» вышел на связь и рассказал о состоянии

Голкипер челябинского «Челмета» Алексей Щетилин рассказал журналистам о состоянии на второй день после жуткого ДТП с участием пьяного водителя на внедорожнике BMW. По словам хоккеиста, у него и его супруги диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

«Сейчас у нас болит всё тело. Самое главное, что все остались живы», — сообщил пострадавший «Спорт-Экспрессу».

По словам вратаря, наезд люксового джипа на островок безопасности с людьми оказался полной неожиданностью. Щетилин признался, что его воспоминания обрываются за мгновения до удара, когда спортсмен увидел перед собой капот машины. Хоккейный клуб сразу же пообещал оказать голкиперу и его семье всю необходимую помощь, а автолихач даже не удосужился связаться с пострадавшими и извиниться за содеянное.

«Надеюсь, его накажут по всей строгости закона», — подытожил Щетилин.