Орбан объяснил, как сделать 2025 год «фантастическим»

Следующий 2025 год станет «фантастическим», если он будет «годом мира». Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Если 2025 станет годом мира, то это будет фантастический год! Мы готовы», — написал Орбан в одной из соцсетей.

Политик также отметил, что если Европа продолжит рассматривать своё будушее в контексте войны, это будет иметь очевидные последствия и для Будапешта. В свою очередь поворот мировых экономики и политики в сторону мира откроет более широкие возможности и для венгерской экономики, уверен премьер.