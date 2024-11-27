Орбан объяснил, как сделать 2025 год «фантастическим»
Орбан назвал 2025-й «фантастическим», если он станет годом мира
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © X / Orbán Viktor
Следующий 2025 год станет «фантастическим», если он будет «годом мира». Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Если 2025 станет годом мира, то это будет фантастический год! Мы готовы», — написал Орбан в одной из соцсетей.
Политик также отметил, что если Европа продолжит рассматривать своё будушее в контексте войны, это будет иметь очевидные последствия и для Будапешта. В свою очередь поворот мировых экономики и политики в сторону мира откроет более широкие возможности и для венгерской экономики, уверен премьер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что масштаб эскалации в мире сейчас превосходит Карибский кризис. По словам представителя Кремля, коллективный Запад, ведомый США, демонстрирует, что они готовы на всё, чтобы подавить Россию и нанести стратегическое поражение.