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26 ноября, 22:22

Орбан объяснил, как сделать 2025 год «фантастическим»

Орбан назвал 2025-й «фантастическим», если он станет годом мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © X / Orbán Viktor

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © X / Orbán Viktor

Следующий 2025 год станет «фантастическим», если он будет «годом мира». Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Если 2025 станет годом мира, то это будет фантастический год! Мы готовы», — написал Орбан в одной из соцсетей.

Политик также отметил, что если Европа продолжит рассматривать своё будушее в контексте войны, это будет иметь очевидные последствия и для Будапешта. В свою очередь поворот мировых экономики и политики в сторону мира откроет более широкие возможности и для венгерской экономики, уверен премьер.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что масштаб эскалации в мире сейчас превосходит Карибский кризис. По словам представителя Кремля, коллективный Запад, ведомый США, демонстрирует, что они готовы на всё, чтобы подавить Россию и нанести стратегическое поражение.

Артур Лапсаков
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