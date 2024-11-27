«Добро пожаловать в мир»: Бывшая Егора Крида родила сына от 70-летнего олигарха из Египта

Бывшая девушка Егора Крида, молдавская модель Ксения Дели, объявила о рождении второго ребёнка. В соцсетях она опубликовала фотографию ручки новорождённого с подписью: «Добро пожаловать в мир, малыш». Ксения пока не уточнила ни имя, ни пол, однако ранее намекнула, что ждёт сына.

Модель Ксения Дели родила второго ребёнка от 70-летнего олигарха. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / heniadeli

С 2016 года Дели замужем за египетским миллиардером палестинского происхождения Оссамой Фати Рабахой аль-Шарифом, который старше её на 35 лет. У супругов уже есть дочь Анастасия, родившаяся в 2018 году. У Оссамы также есть две взрослые дочери от предыдущих отношений.