«Добро пожаловать в мир»: Бывшая Егора Крида родила сына от 70-летнего олигарха из Египта
Экс-девушка Крида Ксения Дели родила второго ребёнка от 70-летнего миллиардера
Модель Ксения Дели родила второго ребёнка от 70-летнего олигарха. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / heniadeli
Бывшая девушка Егора Крида, молдавская модель Ксения Дели, объявила о рождении второго ребёнка. В соцсетях она опубликовала фотографию ручки новорождённого с подписью: «Добро пожаловать в мир, малыш». Ксения пока не уточнила ни имя, ни пол, однако ранее намекнула, что ждёт сына.
Модель Ксения Дели родила второго ребёнка от 70-летнего олигарха. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / heniadeli
С 2016 года Дели замужем за египетским миллиардером палестинского происхождения Оссамой Фати Рабахой аль-Шарифом, который старше её на 35 лет. У супругов уже есть дочь Анастасия, родившаяся в 2018 году. У Оссамы также есть две взрослые дочери от предыдущих отношений.
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