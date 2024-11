«Добро пожаловать в мир»: Бывшая Егора Крида родила сына от 70-летнего олигарха из Египта

Ранее Life.ru писал, что рэпера Канье Уэста обвинили в насилии 14-летней давности. Иск в отношении музыканта подала участница 13 сезона шоу «Топ модель по-американски» Джэннифер Эн. Модель рассказала, что всё произошло в 2010 году во время съёмок клипа In for the Kill дуэта La Roux, которые проходили в отеле. Там Уэсту пригянулась Эн, после чего он потребовал от съёмочной площадки привести к нему «азиатку».