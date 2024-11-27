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27 ноября, 00:05

«Добро пожаловать в мир»: Бывшая Егора Крида родила сына от 70-летнего олигарха из Египта

Экс-девушка Крида Ксения Дели родила второго ребёнка от 70-летнего миллиардера

Модель Ксения Дели родила второго ребёнка от 70-летнего олигарха. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / heniadeli

Модель Ксения Дели родила второго ребёнка от 70-летнего олигарха. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / heniadeli

Бывшая девушка Егора Крида, молдавская модель Ксения Дели, объявила о рождении второго ребёнка. В соцсетях она опубликовала фотографию ручки новорождённого с подписью: «Добро пожаловать в мир, малыш». Ксения пока не уточнила ни имя, ни пол, однако ранее намекнула, что ждёт сына.

Модель Ксения Дели родила второго ребёнка от 70-летнего олигарха. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / heniadeli

Модель Ксения Дели родила второго ребёнка от 70-летнего олигарха. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / heniadeli

С 2016 года Дели замужем за египетским миллиардером палестинского происхождения Оссамой Фати Рабахой аль-Шарифом, который старше её на 35 лет. У супругов уже есть дочь Анастасия, родившаяся в 2018 году. У Оссамы также есть две взрослые дочери от предыдущих отношений.

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Ранее Life.ru писал, что рэпера Канье Уэста обвинили в насилии 14-летней давности. Иск в отношении музыканта подала участница 13 сезона шоу «Топ модель по-американски» Джэннифер Эн. Модель рассказала, что всё произошло в 2010 году во время съёмок клипа In for the Kill дуэта La Roux, которые проходили в отеле. Там Уэсту пригянулась Эн, после чего он потребовал от съёмочной площадки привести к нему «азиатку».

Артём Гапоненко
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