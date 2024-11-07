Бизнес не прёт: Бывшая Тимати лишилась компании про производству лакшери-белья

Бизнес модели Анастасии Решетовой терпит многомиллионные убытки. По данным SHOT, она вынуждена закрывать уже вторую фирму за этот год.

ООО 28-летней Решетовой под названием «ГЕЙША АНДЕР» было зарегистрировано в 2020 году, генеральным директором Настя сделала свою сестру Валентину, которая давно живëт за пределами России — в Испании. Под брендом фирмы выпускалось нательное бельё сегмента «доступной роскоши». Решетова возлагала на этот бренд большие надежды и планировала завоевать рынок, однако компания приносила лишь многомиллионные убытки. Так, за прошлый год ООО ушло в минус на 13 миллионов рублей, в данный момент запущен процесс его ликвидации. Это уже вторая компания Насти, которая закрывается в этом году: ранее Решетова была вынуждена прекратить деятельность ООО «Багира косметик».

Теперь у блогерши остаëтся только одна действующая компания — ООО «ХАЙП». Она была открыта в 2017 году и занималась развитием салонов красоты, а также предоставлением косметических и парикмахерских услуг. На данный момент гендиром фирмы является также Валентина и успехи пока более чем скромные: последний раз была зафиксирована прибыль в 1,8 млн рублей.