Светлое будущее: В ГД раскрыли Life.ru секрет успеха китайского пива в России

Депутат Госдумы РФ Михаил Делягин в беседе с корреспондентом Life.ru прокомментировал слухи о якобы захвате российского рынка китайским пивом. Парламентарий отметил, что Поднебесная и её продукция действительно зачастую ассоциируются у многих с футуристическим будущим, особенно на фоне «замшелой» Европы и её неприлично подорожавшего из-за санкций алкоголя. Однако говорить о завоевании азиатским пенным прилавков наших магазинов пока рановато, заверил народный избранник.

Делягин напомнил, что алкогольные компании в КНР обладают широкими финансовыми возможностями и проводят в РФ дорогостоящую рекламную кампанию. Кроме того, из-за особенностей законодательства в Китае особо распространено производство низкоградусного пива, к которому у россиян действительно возникает интерес из-за тенденции на снижение потребления спиртного. По словам депутата, стоимость напитков из Поднебесной в среднем выше отечественных аналогов. Это объясняется не только транспортным плечом и цепочкой посредников, но и своеобразной «экзотичностью» китайского пива — его у нас пока не так много.

«Весь наш рынок оно не захватит. Всё импортное пиво увеличило свою долю: в начале 2023 года было 3,7%, сейчас где-то 5,8%. Она [доля импортного пива] растёт довольно заметно, но это всё равно незначительная часть. <…> Европейское пиво в условиях санкций, когда оно стало неадекватно дорогим, пьют лишь любители европейского пива, у которых есть деньги. Если я люблю именно этот сорт, то я буду его пить. А если я люблю пиво как таковое, то я потихонечку буду дрейфовать в сторону российского пива, ну и китайского тоже», — подытожил Делягин.

Михаил Делягин о секрете успеха китайского пива. Видео © Life.ru