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27 ноября, 05:00

Ты мой любимчик: Life.ru узнал, как руководители в России относятся к фаворитам в коллективах

Опрос: Почти треть руководителей выделяют среди сотрудников любимчиков

Почти треть руководителей выделяют среди сотрудников любимчиков. Обложка © freepik / pressfoto

Почти треть руководителей выделяют среди сотрудников любимчиков. Обложка © freepik / pressfoto

Большинство руководителей в России не выделяют любимчиков среди сотрудников, однако треть придерживается противоположной позиции. Чаще всего во вторую группу входят люди старшего поколения.

Согласно опросу HR-премии в области построения сильных команд Team Awards, с результатами которого ознакомился Life.ru, 38% руководителей не считают правильным выделять кого-то одного из сотрудников, а 20% ещё не встретили достойного специалиста. При этом 19% находятся в процессе наблюдения за подчинёнными, а 14% отметили, что им сложно угодить.

Любимчиков чаще всего выбирают респонденты от 36 до 45 лет (39%), среди руководителей младше 25 лет таких 35%. Большинство не переживают о том, что фаворит может занять их место, однако 23% осознают подобный риск, но уверены в лояльности конкретного сотрудника, а 18% заявили, что готовы вмешаться, если любимчик попытается «подсидеть» их.

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Также стоит отметить, что почти 70% руководителей не хотят или не доплачивают своим любимчикам. Ещё 31% уверены в том, что таких сотрудников просто необходимо поощрять. Однако 60% не готовы доплачивать за «фаворитизм» более 20 тысяч рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, что приятельскими отношениями с напарниками могут похвастаться лишь треть работников, тогда как оставшиеся ограничиваются обсуждением трудовых моментов. Согласно опросу, залогом крепких связей с коллегами россияне в первую очередь считают совместную деятельность.

Ольга Годуненко
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