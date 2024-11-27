Парламентская ассамблея НАТО призвала направить Киеву ракеты средней дальности
Парламентская ассамблея НАТО агитирует коллег предоставить киевскому режиму ракеты средней дальности. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Ассамблея призывает <…> предоставить Украине все средства, включая ракеты средней дальности, для самообороны», — говорится в сообщении.
Известно, что НАТО также выступает за увеличение поставок боеприпасов и современного вооружения Киеву. Блок призывает направлять на Украину системы противовоздушной обороны, оружие высокой дальности и истребители.
Ранее члены Североатлантического альянса заверили, что продолжат предоставлять всестороннюю помощь Украине, несмотря на использование Россией баллистической ракеты «Орешник». Они настаивают, что удар не сможет изменить ход конфликта.
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