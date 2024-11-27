Придётся ещё долго объяснять: Россиян предупредили о возвращении схемы обмана с ворованной картой

Мошенники вновь начали использовать излюбленную схему обмана у кассы магазина. Об этом предупредила маркетолог Анастасия Бастрыкина.

Подобная схема кражи денег существует довольно давно. Работает она по следующему принципу: злоумышленник подходит к кассе и предлагает другому покупателю оплатить покупки со своей карты в обмен на наличные, которые ему сейчас позарез нужны. Чаще всего это человек, который сразу располагает к себе и не вызывает недоверия. Наиболее популярная фраза подобных мошенников — понадобились наличные, а банкомата рядом не оказалось. Обман заметить сложно, ведь вся суть хитрого трюка заключается в ворованной банковской карте.

«В банкомате снять деньги без пин-кода невозможно, а для оплаты на кассе небольших покупок до 1-3 тысяч рублей код не нужен», — объяснила специалист в интервью агентству «Прайм».

Соглашаясь помочь, доверчивый покупатель лишь добавляет себе проблем. Так как карта была украдена, к ней привязывается чужая покупка, а реальный злоумышленник остаётся в тени. Впоследствии придётся ещё долго объяснять правоохранителям свою непричастность к афере, предупредила Бастрыкина.