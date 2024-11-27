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27 ноября, 06:07

Придётся ещё долго объяснять: Россиян предупредили о возвращении схемы обмана с ворованной картой

Маркетолог Бастрыкина раскрыла схему мошенников с ворованной банковской картой

Мошенники вновь начали использовать излюбленную схему обмана у кассы магазина. Об этом предупредила маркетолог Анастасия Бастрыкина.

Подобная схема кражи денег существует довольно давно. Работает она по следующему принципу: злоумышленник подходит к кассе и предлагает другому покупателю оплатить покупки со своей карты в обмен на наличные, которые ему сейчас позарез нужны. Чаще всего это человек, который сразу располагает к себе и не вызывает недоверия. Наиболее популярная фраза подобных мошенников — понадобились наличные, а банкомата рядом не оказалось. Обман заметить сложно, ведь вся суть хитрого трюка заключается в ворованной банковской карте.

«В банкомате снять деньги без пин-кода невозможно, а для оплаты на кассе небольших покупок до 1-3 тысяч рублей код не нужен», — объяснила специалист в интервью агентству «Прайм».

Соглашаясь помочь, доверчивый покупатель лишь добавляет себе проблем. Так как карта была украдена, к ней привязывается чужая покупка, а реальный злоумышленник остаётся в тени. Впоследствии придётся ещё долго объяснять правоохранителям свою непричастность к афере, предупредила Бастрыкина.

Покупателей предупредили об обмане на кассах самообслуживания
Покупателей предупредили об обмане на кассах самообслуживания

Ранее Life.ru вновь рассказал россиянам об опасных переводах на карту. Как предупреждают эксперты, злоумышленники постоянно занимаются изобретением новых и изощрённых способов по выманиванию денег с карт россиян, чья бдительность из-за количества операций притупляется.

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Shutterstock / FOTODOM / STEKLO

Мария Любицкая
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