В Киеве сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

А накануне подполье сообщило, что Российская армия нанесла массированные удары по территории Украины: так, ВС РФ ударили по аэродрому и складу в Северодонецке, в Тернопольской области — подбита инфраструктура, частичный блэкаут и взрыв в месте хранения техники, в Киеве атакован ремонтный цех и производство беспилотников, в Одесской области повреждены порты Белгород-Днестровска и Ильичёвска, в Житомире после ударов по лагерям поубавилось иностранных наёмников, в Ровно прилетело по энергоструктуре и энергетическому узлу, в Сумах — сорвана ротация и уничтожена система ПВО, либо установка HIMARS.