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27 ноября, 06:11

В Киеве сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в столице Украины.

«Есть повреждение объекта нежилой инфраструктуры», — цитирует Попко телеграм-канал администрации.

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При этом около 3.00 мск украинское издание «Страна» сообщало о взрывах в Киеве, была объявлена воздушная тревога.

А накануне подполье сообщило, что Российская армия нанесла массированные удары по территории Украины: так, ВС РФ ударили по аэродрому и складу в Северодонецке, в Тернопольской области — подбита инфраструктура, частичный блэкаут и взрыв в месте хранения техники, в Киеве атакован ремонтный цех и производство беспилотников, в Одесской области повреждены порты Белгород-Днестровска и Ильичёвска, в Житомире после ударов по лагерям поубавилось иностранных наёмников, в Ровно прилетело по энергоструктуре и энергетическому узлу, в Сумах — сорвана ротация и уничтожена система ПВО, либо установка HIMARS.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/mr_tigga

Александра Вишнякова
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