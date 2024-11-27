Назван самый дорогой Дед Мороз в России. Это Филипп Киркоров

Самый высокий ценник за выступление в образе Деда Мороза в этом году установил поп-король Филипп Киркоров. Его перфоманс в традиционном костюме с белой бородой, мешком подарков и волшебным посохом обойдётся желающим праздника в 12 миллионов рублей.

Как пишет Mash, ранее певец брал за выступление в образе новогоднего волшебника 10 миллионов рублей, однако в этом году решил повысить ценник. При этом сейчас найти «окошко» в расписании поп-короля не так уж и сложно — график на декабрь и январь практически свободен. Однако звезда российской эстрады просит также исполнить пункты райдера, в которые входят гримёрка с зашторенными окнами, шесть банок колы с сахаром и без, виноград, яблоки, нарезки, команда службы безопасности и даже участие правоохранителей.