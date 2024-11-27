Согласно информации, предоставленной пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР), США продолжают придерживаться своих планов по навязыванию так называемой демократизации, стремясь полностью подчинить Армению. Однако опыт других стран и регионов показывает, что такая практика приводит к разрушительным последствиям.

Примеры этого можно наблюдать на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке, а наиболее ярким свидетельством является текущее положение дел в Украине, считают в ведомстве.