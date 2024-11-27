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27 ноября, 07:31

Взрыв разбудил жителей подмосковного ЖК: во дворе рвануло пустое такси

Машина взорвалась во дворе ЖК в Одинцово, предварительная версия — поджог

Скришот из видео © Telegram / Типичное Одинцово

Скришот из видео © Telegram / Типичное Одинцово

Взрыв прогремел утром 27 ноября дворе жилого комплекса «Лайково» в Одинцовском районе Подмосковья. По уточнённым данным, взорвалось такси. Людей в салоне авто не было, поэтому обошлось без пострадавших и жертв. Местный паблик «Типичное Одинцово» сообщает, что взрыв был «достаточно сильным» и ощущался даже в соседних населённых пунктах.

Видео © Telegram / Типичное Одинцово

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области журналистам подтвердили информацию, что во дворе жилого комплекса «Лайково» около 6 часов утра загорелся автомобиль, повреждения получила и припаркованная рядом машина.

РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщают, что предварительная версия ЧП — поджог с последующим воспламенением бензобака. Официальных комментариев на этот счёт пока не поступало.

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А ранее взрыв прогремел в многоэтажке на улице Осипенко в подмосковном Жуковском. На момент прибытия экстренных служб, квартира на 12 этаже была охвачена огнём, также взрывной волной повреждены квартиры на 13 и 14 этажах.

Марина Фещенко
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