Взрыв разбудил жителей подмосковного ЖК: во дворе рвануло пустое такси

Взрыв прогремел утром 27 ноября дворе жилого комплекса «Лайково» в Одинцовском районе Подмосковья. По уточнённым данным, взорвалось такси. Людей в салоне авто не было, поэтому обошлось без пострадавших и жертв. Местный паблик «Типичное Одинцово» сообщает, что взрыв был «достаточно сильным» и ощущался даже в соседних населённых пунктах.

Видео © Telegram / Типичное Одинцово

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области журналистам подтвердили информацию, что во дворе жилого комплекса «Лайково» около 6 часов утра загорелся автомобиль, повреждения получила и припаркованная рядом машина.

РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщают, что предварительная версия ЧП — поджог с последующим воспламенением бензобака. Официальных комментариев на этот счёт пока не поступало.