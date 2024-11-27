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27 ноября, 09:04

«Нам это уже не нужно»: В ТПП России рассказали о ситуации с параллельным импортом

Вице-президент ТПП РФ Падалко: России уже не нужен параллельный импорт

Владимир Падалко. Обложка © РИА «ФедералПресс» / Евгений Точигин

Владимир Падалко. Обложка © РИА «ФедералПресс» / Евгений Точигин

Россия уже адаптировалась к новым экономическим условиям и может успешно замещать запрещённую к возу продукцию аналогами из дружественных стран. Кроме того, РФ вместе с партнёрами по ШОС, БРИКС и ЕАЭС развивает собственное промышленное производство в целях импортозамещения.

Об этом в ходе форума «Россия — Казахстан» в Уфе рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты Владимир Падалко. Он подчеркнул, что у РФ сегодня есть «очень большие возможности» для экономического сотрудничества с третьими странами.

«Мы не играем ни в какие игры, которые связаны с параллельным импортом. Нам, честно сказать, это уже не нужно. Мы сейчас уже адаптировались за это время, мы нашли аналоги того, что запрещено к ввозу, в странах-партнёрах», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».

Падалко привёл в пример Казахстан, где сегодня действуют 26 тысяч предприятий с российским капиталом, причём треть из них функционирует в качестве совместных компаний. Вице-президент ТПП отметил, что их продукция реализуется не только в России и Казахстане, но и на рынках третьих стран. Кроме того, РФ сотрудничает с Белоруссией в сфере производства техники для сельского хозяйства.

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Ранее автоэксперт сообщил, что из-за параллельного импорта в Россию продолжают попадать машины ушедших брендов. Среди них Hyundai Tucson является самой популярной иномаркой. Также сохранятся спрос на Skoda Kodiaq и Mazda CX-5, хотя из-за усложнения логистики и увеличения стоимости продажи сократились.

Борис Эльфанд
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