На берегу Москвы-реки зарезали 56-летнего мужчину, он скончался в больнице
На берегу Москвы-реки в районе улицы Нижние Мнёвники был найден 56-летний мужчина с колото-резаными ранениями живота. Когда его обнаружили, он был ещё жив, но вскоре умер в больнице. Преступник ещё не найден, сообщает Прокуратура Москвы.
Улики с места убийства. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
«Потерпевший в тяжёлом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался», — говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося и ищут преступника
Недавно во Всеволожске Ленинградской области 16-летнего подростка нашли мёртвым в канаве на территории базы отдыха, мальчик был одет в шорты. Судя по записям с камер, ночью погибший бродил по территории отеля с бутылкой.
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