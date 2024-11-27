На берегу Москвы-реки зарезали 56-летнего мужчину, он скончался в больнице

На берегу Москвы-реки в районе улицы Нижние Мнёвники был найден 56-летний мужчина с колото-резаными ранениями живота. Когда его обнаружили, он был ещё жив, но вскоре умер в больнице. Преступник ещё не найден, сообщает Прокуратура Москвы.

Улики с места убийства. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«Потерпевший в тяжёлом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался», — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося и ищут преступника