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27 ноября, 08:11

На берегу Москвы-реки зарезали 56-летнего мужчину, он скончался в больнице

На берегу Москвы-реки в районе улицы Нижние Мнёвники был найден 56-летний мужчина с колото-резаными ранениями живота. Когда его обнаружили, он был ещё жив, но вскоре умер в больнице. Преступник ещё не найден, сообщает Прокуратура Москвы.

Улики с места убийства. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Улики с места убийства. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«Потерпевший в тяжёлом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался», — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося и ищут преступника

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Дочь военных жестоко зарезали в Екатеринбурге спустя двое суток после дня рождения

Недавно во Всеволожске Ленинградской области 16-летнего подростка нашли мёртвым в канаве на территории базы отдыха, мальчик был одет в шорты. Судя по записям с камер, ночью погибший бродил по территории отеля с бутылкой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis Andricic

Николай Рюмин
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