Крысы, насекомые и протечки: кризис в британских тюрьмах нарастает

Британские тюрьмы столкнулись с серьёзными проблемами, связанными с нашествием крыс, насекомых и ухудшением инфраструктуры. Как сообщает Independent, независимые наблюдатели выявили острую проблему заражения паразитами и плохое состояние исправительных учреждений.

Британская тюремная система столкнулась с серьёзными проблемами, которые требуют немедленного вмешательства. В отчёте инспекторы докладывают о многочисленных нарушениях: нашествиях тараканов и мух, гниющих мёртвых грызунах и даже укусах на заключённых ядовитых пауков, таких как «ложная чёрная вдова». В одной из тюрем кухню пришлось закрыть на три месяца из-за крыс, что вынудило администрацию кормить преступников замороженными армейскими пайками и сэндвичами.

Помимо этого, состояние инфраструктуры зданий оставляет желать лучшего: протечки крыш и затопления помещений во время дождей стали обычным явлением из-за задержек в техническом обслуживании. Неисправные системы отопления и плохая вентиляция лишь усугубляют ситуацию и создают неблагоприятные условия для заключённых.

Министр по делам тюрем Великобритании Джеймс Тимпсон назвал отчёт «очень тревожащим», подчеркнув шокирующие масштабы кризиса. На фоне антииммигрантских беспорядков число заключённых в тюрьмах Англии и Уэльса достигло рекордных значений с 2011 года и превысило 89 тысяч человек. Это вынудило пенитенциарную службу в августе внедрить механизм отложенного рассмотрения дел: правонарушители будут направляться в суд только при наличии свободных мест в тюрьмах, иначе они останутся под стражей в полицейских участках.

Министерство юстиции также объявило о новых мерах по снижению нагрузки на тюрьмы, например, через сокращение срока, после которого возможно условно-досрочное освобождение для некоторых заключённых. С начала 2023 года мужские тюрьмы регулярно заполнены на 99%, что подчёркивает необходимость срочных реформ в системе.

Эти меры направлены на улучшение условий содержания и предотвращение дальнейшего кризиса в британских тюрьмах. Однако для достижения устойчивых изменений потребуется комплексный подход и значительные инвестиции в инфраструктуру и управление тюремной системой.