В Львовской области полностью уничтожен единственный на Украине долотный завод
В Львовской области Украины в результате воздушной атаки был полностью разрушен Дрогобычский долотный завод. Данное предприятие было единственным в стране, где изготавливали технику для бурения артезианских скважин. Об этом сообщил уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк, его цитирует украинское издание «Страна.ua».
По сообщениям чиновника, 26 ноября с 2:29 до 4:31 в регионе была объявлена воздушная тревога. Производственные мощности завода полностью ликвидированы.
Недавно на территории огнеупорного комбината в Часовом Яре в ДНР, который является одним из более защищённых объектов ВСУ, развернулись ожесточённые бои. Российские штурмовики планируют взять предприятие в клещи.
Shutterstock / FOTODOM / Vladyslav Lehir