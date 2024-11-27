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Регион
27 ноября, 08:19

В Львовской области полностью уничтожен единственный на Украине долотный завод

В Львовской области Украины в результате воздушной атаки был полностью разрушен Дрогобычский долотный завод. Данное предприятие было единственным в стране, где изготавливали технику для бурения артезианских скважин. Об этом сообщил уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк, его цитирует украинское издание «Страна.ua».

По сообщениям чиновника, 26 ноября с 2:29 до 4:31 в регионе была объявлена воздушная тревога. Производственные мощности завода полностью ликвидированы.

В Киевской области повреждён завод на фоне срабатывания воздушной тревоги
В Киевской области повреждён завод на фоне срабатывания воздушной тревоги

Недавно на территории огнеупорного комбината в Часовом Яре в ДНР, который является одним из более защищённых объектов ВСУ, развернулись ожесточённые бои. Российские штурмовики планируют взять предприятие в клещи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladyslav Lehir

Николай Рюмин
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