В Львовской области полностью уничтожен единственный на Украине долотный завод

В Львовской области Украины в результате воздушной атаки был полностью разрушен Дрогобычский долотный завод. Данное предприятие было единственным в стране, где изготавливали технику для бурения артезианских скважин. Об этом сообщил уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк, его цитирует украинское издание «Страна.ua».

По сообщениям чиновника, 26 ноября с 2:29 до 4:31 в регионе была объявлена воздушная тревога. Производственные мощности завода полностью ликвидированы.