Захарова: Россия объявит ответные меры на закрытие бюро Первого канала в Германии

Российская сторона сегодня объявит о своих ответных мерах в связи с закрытием бюро Первого канала в Германии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт ТАСС.

«Сегодня будут озвучены ответные меры», — отметила она, однако не уточнила, какие именно меры планируются.