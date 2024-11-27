«Орешник» (ракета)
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27 ноября, 08:08

Захарова: Россия объявит ответные меры на закрытие бюро Первого канала в Германии

Российская сторона сегодня объявит о своих ответных мерах в связи с закрытием бюро Первого канала в Германии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт ТАСС.

«Сегодня будут озвучены ответные меры», — отметила она, однако не уточнила, какие именно меры планируются.

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Ранее стало известно о решении немецких властей закрыть бюро Первого канала в стране. Вещатель сообщил, что уведомление об этом было получено накануне. Также сотрудникам бюро в Берлине, Ивану Благому и Дмитрию Волкову, было предписано покинуть страну.

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Михаил Климентьев/ТАСС

Марина Фещенко
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