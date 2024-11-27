Дерматолог объяснила, как правильно давить прыщи дома

Известный дерматолог Мамина Турегано в интервью для New York Post поделилась важными рекомендациями по безопасному и эффективному выдавливанию прыщей в домашних условиях. Эксперт предупредила, что при наличии акне лучше всего обратиться за помощью к профессионалам, поскольку самостоятельное вмешательство может привести к нежелательным последствиям — воспалениям, рубцам или инфекциям.

Тем не менее, если ситуация экстренная, а записаться к врачу нет возможности, важно соблюдать несколько простых, но жизненно важных правил, чтобы снизить риски. Главный совет Турегано — никогда не прибегать к механическому выдавливанию прыщей без предварительной подготовки кожи и тщательной дезинфекции. Врач советует сначала использовать специальный пластырь, который помогает уменьшить воспаление и отечность.

Однако если вы всё-таки решили выдавить прыщ, подготовка должна быть тщательной. Первым шагом необходимо обработать руки и пораженную область медицинским спиртом или антисептиком, чтобы избежать попадания бактерий на повреждённую кожу. Доктор также советует использовать для процедуры ватные палочки или специальные инструменты, чтобы минимизировать контакт лица с пальцами.

Затем, по словам Турегано, если прыщ не проходит самостоятельно и его нужно вскрыть, следует использовать диабетический ланцет с очень тонкой иглой. «Это инструмент, который помогает аккуратно проколоть поверхность прыща, не повреждая при этом окружающую кожу», — объясняет специалист. Процесс должен быть максимально осторожным: выдавливать содержимое прыща следует не руками, а двумя ватными палочками, чтобы равномерно распределить давление и избежать повреждения тканей.

Особое внимание Турегано уделяет области так называемого «треугольника смерти», которая включает зону от носа до подбородка, очерченную носогубными складками. Эта часть лица особенно уязвима, так как кожа в этом месте очень тонкая, а кровеносные сосуды расположены близко к поверхности.

Врач предупреждает, что любые манипуляции с прыщами в «треугольнике смерти» могут привести к серьезным последствиям, вплоть до воспаления вен и инфекции. Это связано с анатомической особенностью области, где находятся многочисленные сосуды, соединяющиеся с важнейшими структурами мозга. «Прыщи в этой зоне категорически нельзя выдавливать, чтобы не вызвать серьезные осложнения», — акцентирует внимание дерматолог.