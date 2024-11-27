СК: В Курской области погибли два человека от удара тактическими ракетами ВСУ

Следственный комитет сообщил о гибели двух человек после удара ВСУ тремя тактическими ракетами в Курской области 23 ноября. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

По данным следствия, украинские боевики с применением дистанционных средств огневого поражения нанесли удар тремя тактическими ракетами по населенному пункту Большое Жирово. Будут установлены все представители украинских вооруженных формирований, причастные к данному преступлению, и привлечены к ответственности.