Астрономы обнаружили уникальную группу карликовых галактик

Астрономы из Университета Енсе в Сеуле, Южная Корея, в сотрудничестве с коллегами, сделали сенсационное открытие — обнаружили редкую группу из пяти звездообразующих карликовых галактик в локальной Вселенной. Это открытие подробно описано в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Карликовые галактики маленькие и тусклые, а их скопления встречаются очень редко. Шанс сделать такое открытие меньше 0,004%.

Учёные использовали данные крупных астрономических исследований, таких как Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Они обнаружили, что несколько галактик выстроены вдоль одной линии, и три из них вращаются в одном направлении, что может свидетельствовать о гравитационном взаимодействии между ними. Эта группа находится на расстоянии 117,3 миллиона световых лет от Земли и тянется на 502 тысячи световых лет. Разница в их скоростях составляет всего 75 км/с, что также указывает на их близость и возможные взаимодействия.

Все галактики группы активно формируют звёзды, что свидетельствует о возрасте и стадии эволюции космических систем. Общая масса группы составляет 60,2 миллиарда солнечных масс. Наибольшей массой обладает галактика D2 — 275 миллионов солнечных масс, а наименьшей — D4, её масса равна 14,7 миллиона солнечных масс. Средняя масса галактик в группе составляет около 78,7 миллиона солнечных масс.

Особый интерес вызывает наличие признаков приливных взаимодействий между галактиками D3 и D4, что может быть результатом их гравитационного воздействия друг на друга. Это открытие важно для понимания процессов формирования и эволюции галактик, а также для изучения механизмов, которые управляют образованием крупных космических структур.

Новые данные об этих карликовых галактиках помогут астрономам лучше понять гравитационные взаимодействия между галактиками и их эволюцию. Эти результаты могут сыграть ключевую роль в изучении формирования галактических структур как в ранней, так и в локальной Вселенной.