Россиян предупредили об уловках продавцов со «старыми» ценниками под Новый год

Многие из нас сталкивались с проблемой, когда стоимость товара, указанная на ценнике, отличается от той, которая пробивается на кассе. Особенно это актуально под Новый год, когда россияне массово скупают продукты и подарки для праздника, а цены меняются чуть ли не каждый день.

В этих случаях продавцы нередко идут на хитрости, заявляя, мол, ценник старый, его просто не успели поменять. Наиболее ушлые вывешивают объявления: цены меняются настолько быстро, что актуальные можно узнать только на кассе. Однако ничего из этого не является основание для переплаты, предупредил доктор экономических наук Леонид Холод.

Cобеседник интернет-издания Regions.ru подчеркнул, что в магазинах нужно ориентироваться исключительно на ценники. По его словам, закон защищает право покупателя забрать товар именной по той стоимости, которая указана на ценнике.

«В правилах розничной купли-продажи не сказано ни слова о том, что устные предупреждения продавцов или объявления, развешанные в магазине, являются основанием для того, чтобы отпускать товар по новой цене, даже если стоимость на ценниках старая», — предупредил эксперт.