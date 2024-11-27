Россиян предупредили об уловках продавцов со «старыми» ценниками под Новый год
Многие из нас сталкивались с проблемой, когда стоимость товара, указанная на ценнике, отличается от той, которая пробивается на кассе. Особенно это актуально под Новый год, когда россияне массово скупают продукты и подарки для праздника, а цены меняются чуть ли не каждый день.
В этих случаях продавцы нередко идут на хитрости, заявляя, мол, ценник старый, его просто не успели поменять. Наиболее ушлые вывешивают объявления: цены меняются настолько быстро, что актуальные можно узнать только на кассе. Однако ничего из этого не является основание для переплаты, предупредил доктор экономических наук Леонид Холод.
Cобеседник интернет-издания Regions.ru подчеркнул, что в магазинах нужно ориентироваться исключительно на ценники. По его словам, закон защищает право покупателя забрать товар именной по той стоимости, которая указана на ценнике.
«В правилах розничной купли-продажи не сказано ни слова о том, что устные предупреждения продавцов или объявления, развешанные в магазине, являются основанием для того, чтобы отпускать товар по новой цене, даже если стоимость на ценниках старая», — предупредил эксперт.
А ранее финансовый консультант объяснил, как не разориться на новогодних подарках. В первую очередь надо оценить общий доход семьи и учесть ежемесячные обязательные платежи. Из того, что осталось, можно выделить фиксированную сумму, которая пойдёт на покупку подарков, украшений и другие праздничные нужды.
Kandinsky 3.1 / Life.ru