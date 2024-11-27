Полицейский выстрелом в сердце убил родственника из-за спора о «проститутке»

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) сотрудник полиции поссорился с родственником из-за девушки и выстрелил в оппонента из пистолета. Об инциденте сообщает Mash Gor.

По сообщению телеграм-канале, в Нальчике компания отмечала день рождения. На празднике полицейский заметил девушку, которую ранее видел в сауне, где та предоставляла услуги интимного толка. Он поспешил оповестить гостей об этом факте, но его не послушали.

Не найдя солидарности среди празднующих, полицейский дошёл до дома, взял табельный пистолет и вернулся. Мужчина обвинил своего родственника в том, что тот не оказал поддержки его заявлениям, а после выстрелил ему в сердце. Пострадавший скончался.

В ходе суда силовик доказывал, что выстрел произошёл случайно, но его всё-таки приговорили к семи годам колонии и обязали выплатить компенсацию в полтора миллиона рублей.