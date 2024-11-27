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27 ноября, 09:02

Полицейский выстрелом в сердце убил родственника из-за спора о «проститутке»

Полицейский из КБР поспорил с родственником и выстрелил ему в сердце

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) сотрудник полиции поссорился с родственником из-за девушки и выстрелил в оппонента из пистолета. Об инциденте сообщает Mash Gor.

По сообщению телеграм-канале, в Нальчике компания отмечала день рождения. На празднике полицейский заметил девушку, которую ранее видел в сауне, где та предоставляла услуги интимного толка. Он поспешил оповестить гостей об этом факте, но его не послушали.

Не найдя солидарности среди празднующих, полицейский дошёл до дома, взял табельный пистолет и вернулся. Мужчина обвинил своего родственника в том, что тот не оказал поддержки его заявлениям, а после выстрелил ему в сердце. Пострадавший скончался.

В ходе суда силовик доказывал, что выстрел произошёл случайно, но его всё-таки приговорили к семи годам колонии и обязали выплатить компенсацию в полтора миллиона рублей.

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Недавно в Оренбургской области участковый из табельного оружия застрелил свою знакомую, а затем вывез её тело на кладбище. После этого он покончил с собой.

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Life.ru

Николай Рюмин
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