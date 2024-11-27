Учёные нашли связь между длиной пальцев и пристрастием к алкоголю

Учёные из Университета Суонси и Медицинского университета провели исследование, в ходе которого попытались выяснить, можно ли по строению человеческих рук определить склонность к алкоголизму. Исследование, опубликованное в журнале American Journal of Human Biology, показало, что между длиной пальцев и потреблением алкоголя существует интересная связь.

Учёные исследовали 258 студентов, из которых 169 — женщины, и выяснили, что люди с более длинными безымянными пальцами чаще пьют алкоголь. Это может быть связано с тем, что длина пальцев отражает уровень тестостерона, который оказывает влияние на развитие плода ещё в утробе матери.

Соотношение длины указательного и безымянного пальцев связано с уровнем половых гормонов, таких как тестостерон и эстроген, которые влияют на развитие организма. Учёные предполагают, что высокий уровень тестостерона в утробе матери может изменять структуру пальцев и быть связан с повышенным риском алкоголизма в будущем. «Такая закономерность предполагает участие половых гормонов в формировании склонности к алкоголизму. Соотношение пальцев служит индикатором уровня этих гормонов в организме ещё до рождения», — поясняют учёные.

Эта тенденция особенно выражена у мужчин, которые, как правило, употребляют алкоголь чаще и в больших количествах, а также более склонны к негативным последствиям по сравнению с женщинами.

Кроме того, исследователи заметили, что у людей с алкоголизмом безымянные пальцы длиннее указательных. Это подтверждает предположение, что гормоны влияют на формирование привычек, которые связаны с алкоголем. Это открытие может помочь в создании новых методов диагностики и профилактики зависимости.