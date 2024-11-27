Экранизация «Сто лет одиночества» от Netflix: магический реализм на экранах

Netflix представил первый трейлер долгожданной экранизации романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Этот проект состоит из 16 эпизодов и будет разделён на два сезона. Премьера первой части назначена на 11 декабря.

Трейлер сериала. Видео © YouTube / Netflix

Роман, исполненный в жанре магического реализма, и его адаптация рассказывают о зацикленной во времени и растянутой на долгие поколения истории семьи Буэндиа. В книге и экранизации переплетаются герои и предатели, авантюристы и революционеры, святые и грешники. Жизнь семьи отражает как чудесные мифы Латинской Америки, так и подлинную историю страны.

Главные роли в сериале исполнили актёры из Колумбии, родины Гарсиа Маркеса: Клаудио Катаньо, Жеронимо Барон, Марко Гонсалес, Леонардо Сото и Сусана Моралес. Режиссёрами проекта стали Алекс Гарсиа Лопес, известный по работам над сериалами «Ведьмак», «Отбросы» и «Сорвиголова», и Лаура Мора Ортега.

Netflix заявляет, что «Сто лет одиночества» станет одним из самых амбициозных проектов в истории латиноамериканской киноиндустрии. Эта экранизация обещает передать всю магию и глубину оригинального произведения и предложит зрителям уникальную возможность погрузиться в мир, где реальность и фантазия переплетаются в единое целое.

Габриэль Гарсия Маркес (1927–2014) — колумбийский писатель и общественный деятель, известный как один из самых влиятельных авторов 20 века. Он родился 6 марта 1927 года в городе Аркатако, в Колумбии, и стал символом литературы магического реализма — стиля, который сочетает реальность и фантастику.

Помимо литературной деятельности, Гарсия Маркес был также известен как журналист и активист. Его работы зачастую отражали его политические взгляды и социальные проблемы Латинской Америки. Гарсия Маркес остается одной из наиболее ярких фигур в мировой литературе. Его книги продолжают вдохновлять читателей по всему миру.