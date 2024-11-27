Европе предрекли самую ледяную зиму с начала украинского конфликта

Жителей Европы ожидает самая ледяная зима с начала украинского конфликта. Прогнозируется заметный рост цен на энергоносители, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, температура будет выше, чем обычно, но заморозки окажут сильное давление на и без того высокие цены на газ и электричество. К тому же, с 1 января 2025 года прекратятся поставки газа через Украину.

Также отмечается, что на данный момент Европа активнее прежнего расходовала газовые запасы, посему они боятся не дотянуть до лета.