Европе предрекли самую ледяную зиму с начала украинского конфликта
Bloomberg: Европу ждёт самая холодная зима с начала украинского конфликта
Жителей Европы ожидает самая ледяная зима с начала украинского конфликта. Прогнозируется заметный рост цен на энергоносители, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, температура будет выше, чем обычно, но заморозки окажут сильное давление на и без того высокие цены на газ и электричество. К тому же, с 1 января 2025 года прекратятся поставки газа через Украину.
Также отмечается, что на данный момент Европа активнее прежнего расходовала газовые запасы, посему они боятся не дотянуть до лета.
Ранее газета The Times писала, что этой зимой Украина столкнётся с «суровыми и смертоносными» заморозками, поскольку местные власти так и не решили проблему защиты объектов энергосистемы. Сейчас повреждено около 80% всей инфраструктуры.
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