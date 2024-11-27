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27 ноября, 09:27

Европе предрекли самую ледяную зиму с начала украинского конфликта

Bloomberg: Европу ждёт самая холодная зима с начала украинского конфликта

Жителей Европы ожидает самая ледяная зима с начала украинского конфликта. Прогнозируется заметный рост цен на энергоносители, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, температура будет выше, чем обычно, но заморозки окажут сильное давление на и без того высокие цены на газ и электричество. К тому же, с 1 января 2025 года прекратятся поставки газа через Украину.

Также отмечается, что на данный момент Европа активнее прежнего расходовала газовые запасы, посему они боятся не дотянуть до лета.

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Ранее газета The Times писала, что этой зимой Украина столкнётся с «суровыми и смертоносными» заморозками, поскольку местные власти так и не решили проблему защиты объектов энергосистемы. Сейчас повреждено около 80% всей инфраструктуры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Diuvbanova

Николай Рюмин
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