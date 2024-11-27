«Гордимся вами, мужики»: Морпехи в свой праздник показали и рассказали, как служат на СВО

В День морской пехоты военные российских подразделений в зоне спецоперации на Украине поделились особенностями службы. Видеоролик с интервью военных публикует телеграм-канал «Герои спецоперации Z».

Видео ко Дню морской пехоты. Видео © Telegram / «Герои спецоперации Z»

«Там, где тяжело, где опасно, где затаился враг — морпехи находят способ пройти и установить свой флаг с Андреевским крестом и золотым якорем. Поздравляем морских пехотинцев с праздником! Гордимся вами, мужики», — говорится в сообщении.