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27 ноября, 09:36

«Гордимся вами, мужики»: Морпехи в свой праздник показали и рассказали, как служат на СВО

В День морской пехоты военные поделились деталями службы на спецоперации

В День морской пехоты военные российских подразделений в зоне спецоперации на Украине поделились особенностями службы. Видеоролик с интервью военных публикует телеграм-канал «Герои спецоперации Z».

Видео ко Дню морской пехоты. Видео © Telegram / «Герои спецоперации Z»

«Там, где тяжело, где опасно, где затаился враг — морпехи находят способ пройти и установить свой флаг с Андреевским крестом и золотым якорем. Поздравляем морских пехотинцев с праздником! Гордимся вами, мужики», — говорится в сообщении.

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Ранее президент России Владимир Путин присвоил Дню морской пехоты, который отмечается 27 ноября, официальный статус праздника в Вооружённых силах РФ. Элита Армии России стала известна по всему миру благодаря своим боевым заслугам и долгой истории.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Николай Рюмин
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