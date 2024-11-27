В Москве украсят 50 парков до начала зимы

В Москве до 1 декабря украсят около 50 парков в честь Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

«Московские парки преображаются к Новому году. На сегодня уже использовано 26 984 метра еловой гирлянды и 3280 метров светодиодной гирлянды. Все парки, которые подведомственны департаменту культуры города, будут украшены до 1 декабря. Около 50 парков создадут новогоднюю атмосферу для горожан и гостей столицы», — указано в сообщении. Кроме того, установят фотозоны, где посетители смогут сделать памятные снимки на фоне арт-объектов в виде новогодних подарков.

Одним из самых популярных украшений станет традиционный шар «Золотой ромб». Этот элемент новогоднего декора появится в Таганском и Измайловском парках, в парках Олимпийской деревни, «Ходынское поле», усадьбе Алтуфьево, в парке «Северное Тушино» и музее-заповеднике «Царицыно». «В этом году в двух парках столицы можно будет увидеть уникальные «Ворота времени», которые показывают традиционные пять минут. Эти инсталляции будут установлены в парке «Кузьминки» и музее-заповеднике «Царицыно», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, в девяти столичных парках появится оригинальная 4-метровая инсталляция в виде коньков. Её можно будет увидеть в парках «Северное Тушино», «Фили», 50-летия Октября, Лианозовском, Перовском, Гончаровском, ландшафтном парке «Митино», сквере по Олонецкому проезду и музее-заповеднике «Царицыно».

Особое внимание в этом году уделили световым композициям, которые создают атмосферу волшебства. В четырёх парках Москвы появится инсталляция «Звёздное небо». Эти световые фигуры, напоминающие бескрайнее космическое пространство, будут установлены в парках «50-летия Октября», «Красная Пресня», «Кузьминки» и саду «Эрмитаж». С такими украшениями будет казаться, что звёзды спустились прямо к земле, и это придаст праздникам ещё больше сказочности.