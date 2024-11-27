Предприимчивая россиянка украла на маркетплейсе 735 товаров на 1,6 млн рублей

Жительница Омской области, забирая очередной заказ с маркетплейса, заметила, что деньги за купленные товары перестали списываться с её банковской карточки. Женщина решила воспользоваться ситуацией и заказала себе товаров на сумму более 1,6 млн рублей: от детских вещей и канцелярии до ювелирных украшений, бытовой техники и предметов мебели, рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области.

Представитель торговой организации рассказал полицейским, что причиной всему стал сбой.

«Установив личность злоумышленницы, сотрудники уголовного розыска изъяли у неё похищенное имущество: часть – в квартире на улице 3-й Разъезд, остальное – в частном доме её родителей на улице 2-й Томской», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что часть из вещей женщина не успела даже распаковать. Всего предприимчивая омичка похитила 735 товаров и на этом не собиралась останавливаться. Она заказала на маркетплейсе ещё 580 товаров общей суммой более 14 млн рублей, однако забрать их не смогла — сотрудники заметили неладное и заблокировали выдачу товаров.