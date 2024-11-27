У берегов Кении обнаружили судно возможной индийской армады Васко да Гамы

Археологи обнаружили останки судна у берегов Кении, которое, возможно, связано с последним плаванием знаменитого португальского исследователя Васко да Гамы, сообщает портал PLANET TODAY. Обломки, найденные в 2013 году около города Малинди, могут принадлежать кораблю São Jorge, который затонул в 1524 году.

Если эта гипотеза подтвердится, судно станет самым ранним европейским затонувшим кораблём в Индийском океане. Ведущий исследователь, Филипе Кастро из Университета Коимбры, отметил, что для окончательной идентификации судна необходимо провести дополнительные археологические исследования. В частности, планируется обследовать коралловые рифы, простирающиеся на 25 километров от Малинди до Рас-Нгомени. Останки корабля находятся на глубине около шести метров и включают брёвна от корпуса и рамы, которые обнаружены в двух археологических траншеях.

Васко да Гама, совершивший первое плавание из Европы в Индийский океан в 1497 году, сыграл ключевую роль в создании португальской торговой империи в этом регионе. São Jorge сопровождал его в последнем путешествии в 1524 году, но затонул незадолго до смерти да Гамы в Индии.

Помимо São Jorge, в этом районе затонул ещё один ранний португальский корабль — Nossa Senhora da Graça, который потерпел крушение в 1544 году. Подтверждение принадлежности судна к экспедиции да Гамы придаст ему значительную историческую и символическую ценность.

Кенийские власти проявили интерес к месту крушения и обсуждают возможность создания подводного музея. Обломки были обнаружены Цезарем Битой из Национального музея Кении, который извлёк медные слитки и слоновьи бивни. Бита продолжает координировать дальнейшие исследования.

Шон Кингсли, редактор журнала Wreckwatch, считает, что если судно действительно является São Jorge, оно станет «археологической звёздной пылью». Он подчеркнул важность защиты и уважения к этим обломкам, чтобы сохранить их историческую значимость.