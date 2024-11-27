Назван самый дорогой салат на Новый год

Традиционный новогодний салат «Оливье» в 2024 году стал самым дорогим среди праздничных блюд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Уточняется, что стоимость ингредиентов для «Оливье» за год увеличилась на 8,5%. Теперь приготовление четырёх порций обойдётся россиянам в 553 рубля. Учитывая, что блюдо популярно в России, а для его приготовления придётся выложить немаленькую сумму — многие недовольны.

Состав салата включает 400 граммов варёной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зелёного горошка, 200 граммов майонеза, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 100 граммов репчатого лука и четыре яйца. Среди этих ингредиентов особенно подорожал картофель, его цена выросла на 65% по сравнению с прошлым годом. Колбаса подорожала на 7%.

На втором месте по дороговизне оказался салат «Мимоза», который обойдётся в 277 рублей за четыре порции. Его стоимость выросла на 10,5% за год. Основной ингредиент, рыбные консервы, подорожал — на 8%.

Третье место по стоимости занимает «Селёдка под шубой», её цена достигла 261 рубля за четыре порции. Это на 13,3% дороже, чем в прошлом году. Селедка, необходимая для приготовления этого салата, подорожала на 14%.

Самым бюджетным из популярных новогодних салатов стал «Столичный», его стоимость составляет 257 рублей за четыре порции. Цена блюда выросла на 3,4%, это делает его самым экономичным выбором для праздничного стола. Рост цен на продукты для новогодних салатов может повлиять на семейные бюджеты и заставить задуматься о выборе более доступных вариантов для праздничного застолья.