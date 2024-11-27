Токсиколог предупредил об опасности витаминных капельниц

В последнее время витаминные капельницы стали популярной процедурой. Однако врач-терапевт высшей квалификационной категории и токсиколог Алексей Водовозов предупреждает об их потенциальной опасности даже для здоровых людей. В своём выступлении на подкасте Александра Соколовского он подробно объяснил, почему капельницы могут представлять угрозу для здоровья.

Водовозов отметил, что установка капельницы является травматичной процедурой, сопряжённой с высоким риском осложнений. «Часто бывает, что вены воспаляются, краснеют, набухают, а это может привести к развитию тромбофлебита. В результате тромб может переместиться в мозг или легочную артерию. Также существует риск прокола вены насквозь, так как немногие специалисты обладают достаточными навыками, чтобы правильно проводить эту манипуляцию», — пояснил Водовозов.

Эксперт подчеркнул, что капельницы следует применять только при наличии конкретных медицинских показаний. Современные методы лечения позволяют вводить препараты иным образом, снижая необходимость инвазивного метода. Длительное нахождение иглы в вене может вызывать образование пролежней и тоннелей, а также сосудистые заболевания. Кроме того, препараты, вводимые через капельницу, предъявляют высокие требования к стерильности, нарушение которых может привести к серьёзным последствиям.

Водовозов настоятельно рекомендует воздержаться от необоснованного использования капельниц и обращаться к данной процедуре только по назначению врача. Он подчеркнул, что капельницы необходимы в ситуациях, требующих гидратации организма, введения лекарств, питательной поддержки или регулировки уровня электролитов. Однако, в большинстве случаев, существуют альтернативные методы, позволяющие избежать рисков, связанных с инфузионной терапией.