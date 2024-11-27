В России призвали маркетплейсы украсить пункты выдачи заказов к Новому году

Алексей Немерюк, руководитель департамента торговли и услуг Москвы, призвал крупные маркетплейсы украшать к Новому году свои пункты выдачи заказов (ПВЗ). По его словам, необходимо создать праздничное настроение.

«ПВЗ хотелось бы, чтобы тоже были как-то украшены и создавали праздничное настроение», — подчеркнул он на брифинге, посвящённом проекту «Зима в Москве». Немерюк добавил, что некоторые рестораны и магазины тоже будут украшать к Новому году.

С 1 декабря в столице стартует масштабный проект «Зима в Москве», который обещает подарить горожанам и туристам незабываемые праздники. В рамках проекта будет задействовано свыше 1,9 тысячи площадок, где пройдут крупнейшие зимние фестивали, такие как «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы» и «Московское чаепитие».

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге отметил, что новый формат проведения мероприятий уже завоевал сердца москвичей и гостей города. Более 38 миллионов человек посетили аналогичные летние фестивали, что подтверждает успех концепции. В зимнем цикле запланированы благотворительные и гастрономические фестивали, музыкальные и театральные вечера, мастер-классы, спортивные мероприятия и даже самый большой новогодний квест.

Для удобства москвичей и туристов на портале mos.ru создан специальный раздел «Зима в Москве», где можно найти подробную информацию о запланированных развлечениях и местах их проведения. Здесь же можно забронировать городскую площадку для организации собственного мероприятия. Город подготовил 25 уличных сцен и 110 крытых площадок для концертов, мастер-классов, лекций и спортивных праздников.