«Не живут, а выживают»: Прокуратура проверит ЖКХ в Челябинской области

Генпрокурор РФ Игорь Краснов инициировал крупные проверки в сфере ЖКХ Челябинской области. Прокуратура рассмотрит действия местных чиновников и управляющих компаний. Об этом он заявил в ходе личного приёма граждан в Челябинске.

«Проблемы ЖКХ здесь просто безмерны, и никто ничего не делает. Я поручаю прокурору области провести масштабные проверки в сфере ЖКХ, посмотреть на все уполномоченные органы, управляющие компании: куда тратят деньги и на что, дать правовую оценку в случае выявления мошенничеств», — сказал Краснов.

Генпрокурор отметил, что в Челябинске полностью износились коммунальные сооружения. Он добавил, что в регионе «люди не живут, а выживают». Краснов поручил коллегам также проверить программу расселения ветхого и аварийного жилья.