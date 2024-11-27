«Не живут, а выживают»: Прокуратура проверит ЖКХ в Челябинской области
Краснов поручил провести масштабные проверки сферы ЖКХ в Челябинской области
Генпрокурор РФ Игорь Краснов инициировал крупные проверки в сфере ЖКХ Челябинской области. Прокуратура рассмотрит действия местных чиновников и управляющих компаний. Об этом он заявил в ходе личного приёма граждан в Челябинске.
«Проблемы ЖКХ здесь просто безмерны, и никто ничего не делает. Я поручаю прокурору области провести масштабные проверки в сфере ЖКХ, посмотреть на все уполномоченные органы, управляющие компании: куда тратят деньги и на что, дать правовую оценку в случае выявления мошенничеств», — сказал Краснов.
Генпрокурор отметил, что в Челябинске полностью износились коммунальные сооружения. Он добавил, что в регионе «люди не живут, а выживают». Краснов поручил коллегам также проверить программу расселения ветхого и аварийного жилья.
А ранее тревел-блогер рассказал о поразительной стоимости ветхих квартир в северных регионах России. Он открыл объявления о продаже квартир в бараках и домах-бочках, ожидая увидеть очень низкие цены. Однако оказалось, что однокомнатная квартира 1970-х годов площадью 40 квадратных метров может стоить около 1,3 миллиона рублей.
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