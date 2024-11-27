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27 ноября, 10:33

Кулеба решился поспорить с Залужным о начале третьей мировой войны

Запад «психологически не готов к войне», считает бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В интервью европейской версии Politico он прокомментировал слова экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о том, что «третья мировая война уже началась».

Кулеба отметил, что самой большой ошибкой Запада за последний год стало резкое публичное осуждение европейскими лидерами предложения президента Франции Эмманюэля Макрона о направлении войск на Украину, добавив, что это стало для него настоящим шоком.

Он также выразил ожидание продолжения эскалации конфликта, но исключил возможность его выхода из-под контроля. По его словам, «стороны четко выверяют свои действия и сигнализируют о намерениях снизить риск просчетов, которые могут привести к катастрофе».

Кулеба решил поспорить с Трампом о «быстром решении конфликта» на Украине
Кулеба решил поспорить с Трампом о «быстром решении конфликта» на Украине

21 ноября Залужный заявил, что третья мировая война «уже началась», связывая это с поддержкой России со стороны Ирана и КНДР в конфликте на Украине. «Можно ещё остановить это здесь, на территории Украины. Но почему-то наши партнеры этого не хотят понимать. Очевидно, что у Украины уже слишком много врагов», — сказал он.

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Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Марина Фещенко
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