Кулеба решил поспорить с Трампом о «быстром решении конфликта» на Украине
Кулеба: Украина не согласится на быстрое решение конфликта
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выделил три фактора, которые, по его мнению, препятствуют быстрому завершению конфликта. Своё мнение он выразил в интервью CNN.
Он отметил, что, во-первых, Владимир Зеленский не уступит под давлением, а во-вторых, Украина не согласится ни на какое быстрое решение. Кулеба также выразил мнение, что ключ к миру находится в Москве, а не в Киеве, хотя именно Украина на законодательном уровне запретила проведение переговоров.
Напомним, ранее Fox News ранее сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп и его команда собираются сотрудничать с администрацией нынешнего лидера Джо Байдена для быстрого разрешения конфликта на Украине. Запланировано, что консультации начнутся до конца 2024 года. Однако бывший депутат Верховной Рады Олег Царёв считает, что Зеленский намеренно затягивает переговоры между Россией и США, чтобы способствовать обострению конфликта.
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