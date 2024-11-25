Кулеба решил поспорить с Трампом о «быстром решении конфликта» на Украине

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выделил три фактора, которые, по его мнению, препятствуют быстрому завершению конфликта. Своё мнение он выразил в интервью CNN.

Он отметил, что, во-первых, Владимир Зеленский не уступит под давлением, а во-вторых, Украина не согласится ни на какое быстрое решение. Кулеба также выразил мнение, что ключ к миру находится в Москве, а не в Киеве, хотя именно Украина на законодательном уровне запретила проведение переговоров.