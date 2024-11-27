Глава ДНР Пушилин заявил, что населения в Макеевке стало больше, чем до 2014 года
На данный момент численность населения Макеевки в ДНР больше, чем до начала конфликта в Донбассе в 2014 году. В городе активно ремонтируют дороги, на эти цели регион может получить дополнительные 1,8 млрд рублей, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Людей там тоже уже подприбавилось. По некоторым параметрам, сейчас в Макеевке в силу разных обстоятельств людей больше, чем до 2014 года», — пояснил Пушилин в эфире «Соловьёв Live».
По данным из открытых источников на 2022 год, население Макеевки составляло около 338 тысяч человек.
Ранее Пушилин сообщил о боях и продвижении ВС РФ в центральных районах Дзержинска ДНР. По его словам, командование ВСУ не даёт своим бойцам приказа отступать, несмотря на то что шансов выбраться живыми из города у противника всё меньше.
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