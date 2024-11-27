Глава ДНР Пушилин заявил, что населения в Макеевке стало больше, чем до 2014 года

На данный момент численность населения Макеевки в ДНР больше, чем до начала конфликта в Донбассе в 2014 году. В городе активно ремонтируют дороги, на эти цели регион может получить дополнительные 1,8 млрд рублей, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Людей там тоже уже подприбавилось. По некоторым параметрам, сейчас в Макеевке в силу разных обстоятельств людей больше, чем до 2014 года», — пояснил Пушилин в эфире «Соловьёв Live».

По данным из открытых источников на 2022 год, население Макеевки составляло около 338 тысяч человек.